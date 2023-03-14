«Отбила бок»: 56-летняя Штурм «чуть-чуть отметила» медовый месяц на Карибах

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Певица Штурм травмировалась во время медового месяца на Карибах

«Отбила бок»: 56-летняя Штурм «чуть-чуть отметила» медовый месяц на Карибах

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Знаменитость отдыхает на островах в компании новоиспеченного супруга Альберта — третьего по счету.

Наталья Штурм так лихо отмечала замужество, что получила травму. Об этом певица рассказала подписчикам в соцсети.

Звезда 1990-х вместе со своим избранником по имени Альберт на днях улетела в свадебное путешествие на Карибские острова. Как сообщает KP.RU, пара поселилась в роскошном пятизвездочном отеле на берегу моря, однако отдых омрачил неудачный прыжок певицы в бассейн. Штурм призналась, что, будучи нетрезвой, не рассчитала силы и травмировалась.

«Я так обрадовалась, что долетела… Ну, отметила чуть-чуть. Отбила себе весь левый бок. Ну, ничего, все пройдет», — заявила 56-летняя певица.

Сейчас Штурм залечивает раны, однако уже мечтает об активном отдыхе. Знаменитость решила заняться парусным спортом, хоть ее уже и предупредили, что «синяков прибавится».

В ноябре прошлого года Штурм объявила, что собралась замуж и приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного — бизнесмена, ювелира Альберта. При этом звезда похвасталась подарком жениха — помолвочным кольцом с красно-розовой бирманской шпинелью в 3,4 карата.

Позднее певица подтвердила серьезность намерений: она продемонстрировала, что активно готовится к замужеству и даже специально отправилась в Арабские Эмираты для покупки свадебного платья.

Исполнительница хита «Школьный роман» была замужем дважды. От первого брака с сокурсником Сергеем Деевым у нее есть дочь Елена, которая в 2019 году сама стала мамой, родив сына Даниэля. От второго мужа Игоря Павлова певица растит сына Арсения, появившегося на свет в 2004 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Штурм рассказала о последней встрече с больным Борисом Моисеевым.

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