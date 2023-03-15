Санкции кусаются: пранкеры Вован и Лексус пообщались с главой ЕЦБ от имени Зеленского

Французский политик во время телефонного розыгрыша подтвердила неэффективность санкций против России и рассказала много интересного.

Известные в России пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) побеседовали с председателем Европейского центрального банка Кристин Лагард, представившись главой Украины Владимиром Зеленским. Видео их разговора было опубликовано на видеохостинговом сервисе Rutube.

Французский государственный деятель прокомментировала работу главы Банка России Эльвиры Набиуллиной после введения первых западных антироссийских санкций. По словам Лагард, заслуженный экономист РФ быстро проанализировала положение и дел и отреагировала, увеличив процентные ставки. Это был правильный шаг, поспособствовавший предотвращению инфляции, а также сохранению денег людей, считает Кристин.

«Ей это очень хорошо удавалось в первые дни. В результате инфляция выросла, но не очень сильно и затем снова пошла вниз. Так что она проделала великолепную работу. Думаю, что санкции кусаются не так сильно, как мы ожидали», — отметила глава ЕЦБ.

Лагард добавила, что Россия продолжает зарабатывать иностранную валюту на экспорте энергоносителей в другие страны, даже несмотря на существующие барьеры. Она рассказала «Зеленскому», что страна способна уклоняться от потолка цен, который установлен на уровне 60 долларов за баррель, при помощи наращивания флота нефтяных танкеров. По ее словам, Россия попытается создать «внутренний механизм страхования», который позволит обойти ограничения.

Кроме того Лагард заявила о своей уверенности в победе киевского режима в конфликте на Украине. По ее мнению, выигрывают те, у кого «самая большая пушка», а США продолжают военную помощь Незалежной.

«Это очень глупый, базовый ковбойский принцип Дикого Запада. На данный момент самая большая военная держава в мире — это США. Они поставляют самый большой объем вооружения, обеспечивают значительное финансирование», — подчеркнула глава ЕЦБ.

Кристина Лагард добавила, что антироссийские санкции повлияли на Грецию и Италию, их долг по отношению к ВВП ввел страны в «зону политического риска». Она объяснила, что страны Балтии пострадали от «экономического шока» после потери партнера в лице России. Глава ЕЦБ также призналась, что официальный показатель инфляции в Европе занижен.

«Мы заложили инфляцию в районе 7% за 2023 год. Мне придется перепроверить цифры, потому что я думаю, что говорю вам о показателе, который немного занижен», — объяснила Лагард.

Вован и Лексус в беседе с Лагард от лица украинского президента заявили, что экс-глава страны Петр Порошенко похитил выделенные Международным валютным фондом Украине средства. Лагард косвенно, но все же подтвердила эту информацию.

«МВФ сделал все возможное, чтобы помочь и поддержать Украину. Вы не хуже меня знаете, что ваша страна не была в идеальном состоянии. Вы не хуже меня знаете, что были очень странные персонажи, которые злоупотребляли ситуацией, у которых были свои небольшие армии, у которых была своя система. Они, безусловно, воспользовались тем, что пытались сделать и МВФ, и США, чтобы помочь Украине», — поделилась она.

Ранее 5-tv.ru писал, что пранкеры Вован и Лексус позвонили бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель под видом Порошенко.