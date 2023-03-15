Путин призвал жестко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Сейчас страна стоит на пути позитивных перемен. «Коллективному Западу» этому никогда не помешать.

Путин призвал жестко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в России

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин призвал прокуроров жестко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в стране. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

«Более активно прокурорам следует противодействовать экстремизму», — заявил глава государства.

Путин также отметил, что количество таких преступлений в 2022 году возросло, поэтому Генпрокуратура обязана реагировать серьезнее на каждую попытку как-то повлиять на общественно-политическую обстановку в нашей стране.

Более того, эту задачу президент назвал важным направлением работы прокуратуры. Глава государства также заявил, что сейчас Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин обсудил с главой Росфинмониторинга борьбу с мошенничеством.

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