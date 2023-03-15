Путин призвал жестко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в России

Президент России Владимир Путин призвал прокуроров жестко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в стране. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

«Более активно прокурорам следует противодействовать экстремизму», — заявил глава государства.

Путин также отметил, что количество таких преступлений в 2022 году возросло, поэтому Генпрокуратура обязана реагировать серьезнее на каждую попытку как-то повлиять на общественно-политическую обстановку в нашей стране.

Более того, эту задачу президент назвал важным направлением работы прокуратуры. Глава государства также заявил, что сейчас Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин обсудил с главой Росфинмониторинга борьбу с мошенничеством.