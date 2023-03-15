Мишустин неоднозначно ответил на призыв отменить ЕГЭ: «Надо серьезно посмотреть»
Премьер Мишустин призвал серьезно все взвесить в ответ на предложение отменить ЕГЭ
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev
Первые лица государства не в первый раз обсуждают возможность отказа от существующей системы школьных экзаменов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что перед отменой ЕГЭ нужно все серьезно взвесить. Об этом он сообщил в ответ на предложение лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова отказаться от проведения экзамена.
«Насчет ЕГЭ — отмены или каких-то других вещей — надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы или минусы — надо на все серьезно посмотреть», — сказал Михаил Мишустин.
В беседе с премьер-министром Сергей Миронов назвал ЕГЭ «очень вредным» и «ведущим к разрушению нашего образования». Он дал понять, что будет продолжать на этом настаивать.
Плюсы экзамена ранее назвала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, ЕГЭ создает равные условия для поступления в вузы, позволяет объективно оценить способности выпускников и избавляет от необходимости дважды сдавать экзамены по одним и тем же предметам.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ в России в связи с выходом страны из Болонской системы не обсуждается. На это ответил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, тема обсуждается и систему ЕГЭ будут «демонтировать» постепенно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ждет выпускников на ЕГЭ в этом году.
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