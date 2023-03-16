🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 16 марта. Убывающая Луна в Козероге призывает представителей всех знаков зодиака присмотреться к своему окружению. Вокруг царит негативная обстановка, некоторые люди действуют в корыстных целях.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 марта

♈ Овны

Представители этого знака зодиака скоро получат заманчивое предложение, отказываться от которого нежелательно. Правда, важно определить, какой именно шанс предоставит удача, чтобы вовремя ухватиться за долгожданную возможность. Внимательно присмотритесь к окружению и не бойтесь соглашаться на различные авантюры. Возможно, в ближайшее время решится ваше будущее.

Космический совет: все в ваших руках, управляйте своей судьбой.

♉ Тельцы

Если кажется, что противоположный пол не интересуется вами, то это не говорит о вашей непривлекательности или неудачливости. Вероятно, стеснение, зажатость и неловкость — вот что отталкивает потенциальных партнеров. Почему вы ощущаете себя хуже остальных? Обновите гардероб, сделайте новую прическу или запишитесь в спортзал. Внешние изменения помогут достичь внутреннего баланса.

Космический совет: хватит стесняться, пора раскрыть свою красоту.

♊ Близнецы

Иногда Близнецы замыкаются в себе и обрастают плотным черепашьим панцирем, раскрыть который не под силу даже им самим. Вы боитесь верить окружающим и остаетесь наедине со своими трудностями. Подобные выпады чреваты полным одиночеством и отшельничеством. Вы сами понимаете, что не хотите такой жизни. Звезды рекомендуют перебороть страхи и обратиться за поддержкой к тем, кто вас любит.

Космический совет: позаботьтесь о близких, они ждут вашего внимания.

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♋ Раки

Представители водной стихии как никогда ощущают свою внутреннюю силу. Вам хочется мыслить, делать, творить, создавать. Еще никогда вдохновение не подбиралось так близко. Звезды рекомендуют не упускать этот момент, выжать из него как можно больше. Главное не опускать руки, если что-то пойдет не по плану.

Космический совет: пора проявить свой творческий потенциал.

♌ Львы

Львы отличаются своей горделивостью и лидерством, даже самые близкие не знают их ахиллесову пяту. Правда, кое-кто все-таки способен сломить огненных чемпионов — это они сами. Особенно, когда подвергаются своим слабостям. Вы так любите простые удовольствия, что ударяетесь в инфантилизм и прокрастинацию.

Космический совет: стоит избавиться от вредных привычек, они портят вам жизнь.

♍ Девы

Представители этого знака зодиака хотят быть идеальными во всех сферах жизни. То же касается и окружения, если быть хорошим — то сразу для всех. Правда, угодить каждому человеку не получится. Кто-то все равно останется недоволен и не стоит делать из этого трагедию. Главное нравится самим себе, а остальное — уже не ваша забота.

Космический совет: никогда не ставьте чужие интересы выше своих.

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♎ Весы

Весы часто недовольны собой, постоянно носят бремя вины на плечах. Иногда приходят мысли, что вы портите все, к чему прикасаетесь. Откуда эти комплексы? Вероятно, из-за прошлых неудач. Также в окружении появился тот, кто явно вас недолюбливает. Возможно, этот человек и вселяет неуверенность. Постарайтесь поменьше слушать чужие советы.

Космический совет: не стоит воспринимать все близко к сердцу, расслабьтесь.

♏ Скорпионы

Представители водной стихии слишком много требуют от людей. Вы будто уверены, что планета крутится вокруг вас. Окружающие очень недовольны таким отношением. Может, следует пересмотреть взгляды? Стоит научиться доброте и терпимости, чтобы достичь счастья и гармонии с этим миром. Звезды рекомендуют начать с хороших поступков.

Космический совет: прежде чем просить, следует научиться отдавать.

♐ Стрельцы

Стрельцы потеряли бдительность, а недоброжелатели намерены воспользоваться их великодушием. Вам стоит обратить внимание на поступающие предложения от малознакомых личностей. Не подписывайте важных документов и не соглашайтесь на сомнительные сделки. Нельзя дать себя обмануть.

Космический совет: присмотритесь к своему окружению, все ли честны с вами?

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♑ Козероги

Сейчас Козероги беззаботно наслаждаются жизнью, но что-то в глубине сознания каждый день напоминает об их проступке. Вы мучаетесь угрызениями совести и не можете найти прощения. Звезды рекомендуют скорее исправить ситуацию, вероятно, извиниться перед теми, кому вы когда-то причинили много боли.

Космический совет: рано или поздно придется исправить ошибки прошлого.

♒ Водолеи

Грусть и уныние захватили Водолеев с головой. Все вокруг ощущается таким безжизненным и пустым, ничего не хочется. Из этой хандры следует срочно выходить, иначе наступит настоящая депрессия. Прогуляйтесь с друзьями, сходите в кино или проведите время с семьей. Следует отдохнуть от однообразия.

Космический совет: хватит унывать, пора улыбаться и радоваться.

♊ Рыбы

У представителей этого знака зодиака наступило время романтики. Противоположный пол тянется к вам, словно магнит. Только вы, почему-то, убегаете от приятного внимания. Откуда эта зажатость? Чтобы найти свое счастье, придется выйти из зоны комфорта. Если вторая половинка у вас уже есть, то следует провести время с ней.

Космический совет: впустите любовь в свое сердце, не стесняйтесь своих чувств.

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