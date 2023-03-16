«Мечтает каждая»: Зепюр Брутян показала, чем ее осчастливил Прилучный

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 337

Зепюр Брутян впервые показала вблизи округлившийся живот

«Мечтает каждая»: Зепюр Брутян показала, чем ее осчастливил Прилучный

Фото: Instagram* / zepyur_brutyan

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Знаменитость отметила, что возлюбленный сделал ей самый дорогой подарок.

Жена актера Павла Прилучного показала свое положение во всей красе. Актриса Зепюр Брутян беременна от знаменитого супруга и очень рада, что скоро станет мамой. В соцсетях брюнетка впервые опубликовала фото с округлевшим животом. На фото звезда в темном, обтягивающем платье и с трепетом обнимает свой животик.

«В ожидании чуда. Так интересно наблюдать за собой, за своими ощущениями… Пожалуй, это самый дорогой подарок, о котором мечтает каждая женщина!» — заявила артистка.

Стоит отметить, что ребенок Брутян у Павла будет не первым. От прошлого брака с Агатой Муцениеце у него уже есть два наследника — дочь Мия и сын Тимофей.

Еще в августе прошлого года звезда сериала «Мажор» узаконил свои отношения с Брутян. Знаменитости сыграли красивую свадьбу в Армении, на торжестве гуляли 50 человек. При этом отношения между ними начались не сразу после знакомства. Впервые Прилучный встретил будущую жену в 2020 году, на съемках сериала. Сначала знаменитости мало общались, однако после случайной встречи в торговом центре завели долгий диалог. После этого артист понял, что влюбился в девушку и быстро позвал замуж.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помогает Зепюр Брутян сохранить фигуру при беременности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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