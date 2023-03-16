«Фальшивое видео»: в интернете высмеяли кадры падения беспилотника в Черное море

Дрон упал в море из-за резкого маневра, однако Вашингтон утверждает, что в падении якобы виноват российский истребитель.

Интернет-пользователи высмеяли видео Пентагона с падающим беспилотником. Под видеозаписью в Twitter множество комментаторов с иронией высказались насчет БПЛА MQ-9, который упал в Черное море.

По мнению пользователей соцсети, видео сделано с помощью компьютерной графики. На кадрах беспилотник и российский истребитель сближаются, после чего первый потерял управление, а на экране появились помехи.

«Это самое фальшивое видео, которое я только видел. Ужасная компьютерная графика»;

«Мне очень нравится переход к цветным полоскам… Таким образом компьютерная графика действительно выглядит „правдоподобно“»;

«Почему мне кажется, что это видео — подделка? Почему наше правительство так сильно хотело выложить видео этого происшествия? Простите, я не доверяю», — написали пользователи Twitter под опубликованным видео.

Инцидент в Черном море произошел 14 марта. Американский беспилотник потерпел крушение и упал в воду, следуя в сторону границы России. В Вашингтоне заявили, что дрон упал из-за столкновения с российским истребителем. Однако самолеты, по данным Минобороны РФ, даже не вступали в контакт с беспилотником. Он упал из-за собственного резкого маневра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем американцы отправили дрон к Черному морю.