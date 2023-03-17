Военный эксперт призвал провести тайный диалог с США для борьбы с беспилотниками

Самым эффективным методом бороться с беспилотниками из США, которые совершают полеты над нейтральными водами Черного моря — это тайный диалог с Вашингтоном. На этих переговорах стоит обозначить недопустимые действия для российской безопасности. Такое мнение выразил директор центра анализа стратегий и технологий, военный аналитик Руслан Пухов.

«Крайне сложно бороться с американскими беспилотниками, которые летают в нейтральных водах Черного моря. Лучший способ с этим бороться, как-то по-тихому бороться с американцами, чтобы они этого не делали, тем более что они опасаются неконтролируемой эскалации», — сказал он в беседе с изданием URA.RU.

Эксперт подчеркнул, что иногда ради безопасности государства не обязательно сразу идти на решительные меры. По его словам, есть два варианта: заявить о готовности действовать оперативно и демонстративно высказывать недовольство или же провести тайные переговоры, где выставить перечень вещей, которые неприемлемы для России, чтобы США больше их не делали.

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