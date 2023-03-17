«Я видел»: Пентагон изучил информацию о попытках РФ достать обломки беспилотника

|
Иван Обухов
Иван Обухов 25

Пентагон ознакомился с сообщениями в СМИ о попытках России достать обломки упавшего БПЛА

«Я видел»: Пентагон изучил информацию о попытках РФ достать обломки беспилотника

Фото: Zuma / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Падение американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море

Пентагон не может прокомментировать сообщения в прессе о предпринимаемых Россией попытках поднять обломки американского беспилотника, из-за отсутствия у американцев достоверных данных.

Пресс-секретарь оборонного Патрик Райдер сообщил, что Пентагон изучил распространяемую СМИ информацию о том, что Россия попытается поднять обломки упавшего в Черное море беспилотника США.

«Я видел ряд сообщений по данной теме, однако не могу подтвердить, сделали ли они это, или нет», — заявил Райдер во время проведения регулярного брифинга.

Ранее днем телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника сообщил о том, что российские военные суда якобы прибыли к месту падения американского БПЛА в Черном море.

Представители российского оборонного ведомства сообщили, что 14 марта принадлежащий США беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем.

По информации Минобороны России, беспилотник летел в сторону российской границы в Крыму. Российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник потерял управляемость, начал резко снижаться и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, особо отметили в российском Министерстве обороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что военный эксперт раскрыл обман Пентагона по видео с БПЛА MQ-9 Reaper.

Тема:
Падение американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море
17 мар
Военный эксперт раскрыл обман Пентагона по видео с БПЛА MQ-9 Reaper
17 мар
«Не соблюдаем»: в США назвали незаконными авиаограничения РФ над Черным морем
16 мар
Нашли упавший в Черное море американский беспилотник
16 мар
Захарова: Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА
16 мар
«Фальшивое видео»: в интернете высмеяли кадры падения беспилотника в Черное море
16 мар
Захарова посоветовала США обратиться к Украине за помощью в поисках БПЛА: «Специалисты глубокого полета»
16 мар
В Кремле рассказали о будущем упавшего в Черное море американского БПЛА
16 мар
Европейское командование ВС США опубликовало видео потери БЛА Reaper
16 мар
«Реакция будет мгновенной»: в Совфеде РФ пригрозили США за провокации на тему беспилотника
16 мар
Эксперт рассказал, как Су-27 мог «сдуть» американский беспилотник Reaper
+1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.41
0.66 81.14
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

2:37
«Я видел»: Пентагон изучил информацию о попытках РФ достать обломки беспилотника
2:26
Военный эксперт раскрыл обман Пентагона по видео с БПЛА MQ-9 Reaper
2:14
«Вы с Колей супер!»: певица Слава выложила новое фото с кавалером с отдыха
1:56
«С мигалками и без пробок»: как сейчас живут обвиняемые по двум статьям блогеры Чекалины
1:39
«Минус 20 килограммов»: какой орган откажет, если быстро похудеть
1:24
И мать туда же: задержана жена блогера-сыроеда Лютова, чей ребенок скончался

Сейчас читают

«По всей вертикали»: дело Чекалиных может стать началом цепи проверок блогеров
Непроходимая ситуация. Когда образуется заворот кишок и чем опасен?
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео