«Я видел»: Пентагон изучил информацию о попытках РФ достать обломки беспилотника

Пентагон не может прокомментировать сообщения в прессе о предпринимаемых Россией попытках поднять обломки американского беспилотника, из-за отсутствия у американцев достоверных данных.

Пресс-секретарь оборонного Патрик Райдер сообщил, что Пентагон изучил распространяемую СМИ информацию о том, что Россия попытается поднять обломки упавшего в Черное море беспилотника США.

«Я видел ряд сообщений по данной теме, однако не могу подтвердить, сделали ли они это, или нет», — заявил Райдер во время проведения регулярного брифинга.

Ранее днем телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника сообщил о том, что российские военные суда якобы прибыли к месту падения американского БПЛА в Черном море.

Представители российского оборонного ведомства сообщили, что 14 марта принадлежащий США беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем.

По информации Минобороны России, беспилотник летел в сторону российской границы в Крыму. Российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник потерял управляемость, начал резко снижаться и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, особо отметили в российском Министерстве обороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что военный эксперт раскрыл обман Пентагона по видео с БПЛА MQ-9 Reaper.