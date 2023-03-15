Зачем американцы отправили дрон к Черному морю: подробности инцидента

Внимание мировой прессы приковано к серьезному инциденту в Черном море. Там потерпел крушение американский беспилотный летательный аппарат. Как заявили в Минобороны, он следовал в сторону границы России, но упал в воду из-за резкого маневра. Что делал ударно-разведывательный дрон за тысячи километров от Вашингтона? И почему во всем снова обвинили Россию? В деталях резонансной провокации разбирался корреспондент «Известий» в США Николай Мастеров.

То, что осталось от американского беспилотника MQ-9 Reaper теперь лежит в акватории Крыма. По заявлению Минобороны, дрон ВВС США двигался в направлении государственной границы России.

«Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил», — заявили в военном ведомстве России.

Российские летчики вооружение не применяли, цели сбить БПЛА не было. Но встречи с российскими Су-27 операторы беспилотника все равно не выдержали. В результате резкого маневрирования дрон перешел в неуправляемый полет и упал в воду. Сочинять оправдания Пентагону пришлось на ходу.

«Самолет Су-27 задел пропеллер беспилотника, из-за чего БПЛА потерял управление и упал в воды Черного моря. Несколько раз еще до столкновения Су-27 разливал топливо на беспилотник и пролетал на его пути, что является безумным и непрофессиональным маневром», — отреагировал на ситуацию пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

В угоду современной повестке Пентагон обвинил Россию еще и в загрязнении окружающей среды. Полеты собственных тяжелых разведывательно-ударных беспилотников, очевидно, признаны экологически чистыми. Особенно, если коптить атмосферу за тысячи километров от американской земли.

«Где Америка и где ее дроны? Американцы, в общем-то, не случайно летают. Они снимают, конечно, разведывательной информацией делятся с киевским режимом. Беспилотники постоянно в нейтральных водах Черного моря кружат», — считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Причем MQ-9 не просто разведывательный дрон. Аппарат стоимостью как минимум в 30 миллионов долларов способен нести до восьми управляемых лазером ракет и 16 ракет Hellfire — буквально адский огонь. А это прямая угроза гражданским и военным объектам в Крыму.

«Какие бы действия ни принимал российский самолет, они соответствовали защите российского воздушного пространства. Я бы отметил, что они не применяли военную силу. Это была преднамеренная провокация со стороны Соединенных Штатов», — отметил военный эксперт Скотт Риттер.

Цель провокации понятна. Как и в нашумевшем случае с британским эсминцем Defender в 2021-м — проверить на прочность российскую оборону в Черном море. А заодно устроить дипломатический скандал. По второму пункту в Госдеп США оперативно вызвали российского посла.

«Этот беспилотник может нести несколько бомб. Вы увидите, какими будут действия Соединенных Штатов, если такой российский беспилотник подлетит близко, например к Сан-Франциско или Нью-Йорку. Какова будет реакция США? Для меня это понятно, для вас тоже», — заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Впрочем, последствия безрассудных действий собственного правительства становятся все более очевидными для американской публики и даже политического истеблишмента. Конгрессмен Мэтт Гэтц напрямую обвиняет администрацию Байдена.

«Соединенные Штаты уже исчерпали более 100 миллиардов долларов на помощь Украине. Теперь мы теряем драгоценные американские технологии стоимостью в сотни миллионов долларов, такие как MQ-9 Reaper. Невозможно игнорировать страшный риск тотальной войны с Россией, поскольку мы балансируем на грани прямого конфликта», — заявил Гэтц.

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