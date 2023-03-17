«Не соблюдаем»: в США назвали незаконными авиаограничения РФ над Черным морем
Представитель Белого дома Кирби заявил, что американские воздушные суда будут и дальше летать над акваторией, где ранее упал в воду беспилотник США.
Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не устраивают авиационных ограничений, введенные Москвой над акваторией Черного моря и власти США не намерены их придерживаться.
«Они могут говорить, что хотят… по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны», — заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби, добавив, что Штаты собираются и впредь совершать полеты в этом районе.
Читайте также
Нашли упавший в Черное море американский беспилотник
Представители российского оборонного ведомства ранее сообщали, что утром 14 марта беспилотник США MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, сообщили в Минобороны России.
Посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Государственный департамент, где в категоричной форме отверг все инсинуации американской стороны и озвучил официальную позицию Москвы по поводу инцидента.
Ранее 5-tv.ru писал, почему — по мнению эксперта — мог упасть американский беспилотник.
- 16 мар
- Нашли упавший в Черное море американский беспилотник
- 16 мар
- Захарова: Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА
- 16 мар
- «Фальшивое видео»: в интернете высмеяли кадры падения беспилотника в Черное море
- 16 мар
- Захарова посоветовала США обратиться к Украине за помощью в поисках БПЛА: «Специалисты глубокого полета»
- 16 мар
- В Кремле рассказали о будущем упавшего в Черное море американского БПЛА
- 16 мар
- Европейское командование ВС США опубликовало видео потери БЛА Reaper
- 16 мар
- «Реакция будет мгновенной»: в Совфеде РФ пригрозили США за провокации на тему беспилотника
- 16 мар
- Эксперт рассказал, как Су-27 мог «сдуть» американский беспилотник Reaper
- 16 мар
- Военные тайны: в Черном море ищут обломки дрона США
- 15 мар
- Инцидент с беспилотником США может отразиться на помощи Украине
Читайте также
93%
0.66 81.14
0.26
Нашли ошибку?