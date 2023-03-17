«Не соблюдаем»: в США назвали незаконными авиаограничения РФ над Черным морем

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не устраивают авиационных ограничений, введенные Москвой над акваторией Черного моря и власти США не намерены их придерживаться.

«Они могут говорить, что хотят… по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны», — заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби, добавив, что Штаты собираются и впредь совершать полеты в этом районе.

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Представители российского оборонного ведомства ранее сообщали, что утром 14 марта беспилотник США MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем.

Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, сообщили в Минобороны России.

Посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Государственный департамент, где в категоричной форме отверг все инсинуации американской стороны и озвучил официальную позицию Москвы по поводу инцидента.

Ранее 5-tv.ru писал, почему — по мнению эксперта — мог упасть американский беспилотник.