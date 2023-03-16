Захарова: Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 42

В МИД РФ отметили, что необъятная выступают за прагматичное сотрудничество.

Захарова: Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Jason Grabiec

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Власти РФ не хотят конфликта с США после инцидента с американским беспилотным летательным аппаратом над Черным морем, но будет защищать свои интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы <…> выступаем за прагматичное сотрудничество в интересах народов наших стран, но при этом эти интересы умеем защищать», — заявила Захаровой в ходе брифинга.

Политик подчеркнула, что российская сторона оставляет линии коммуникаций открытыми и считает это важным для обсуждения проблем.

Также Захарова напомнила, что 14 марта посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен в Госдепартамент, где категорически отверг вымысел американской стороны. Он отметил, что беспилотник вошел в границы района временного режима использования воздушного пространства, который был установлен в целях проведения спецоперации по защите Донбасса.

Пентагон выложил видео в интернете, на котором видно потерю беспилотника в Черном море. Командование США отметило в комментариях под видео отметила, что якобы два российских самолета Су-27 совершили «небезопасный и непрофессиональный перехват» беспилотного самолета MQ-9 ВВС США. Интернет-пользователи уже успели высмеять видео Пентагона с падающим беспилотником. Они считают, что видео сделано с помощью компьютерной графики.

Инцидент в Черном море случился 14 марта. Американский беспилотник следовал в сторону границы России и упал в воду. Власти Вашингтона заявили, что дрон упал из-за столкновения с российским истребителем. Однако по данным Минобороны РФ, БВЛА даже не вступал в контакт с беспилотником. Он упал из-за по собственным причинам из-за резкого маневра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Совфеде РФ пригрозили США за провокации на тему беспилотника.

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