«Вы с Колей супер!»: певица Слава выложила новое фото с кавалером с отдыха

Фанаты приняли мужчину за нового любовника певицы.

Певица Слава отдыхает на пляже в Дубае в компании мужчины. Фанаты приняли спутника за нового любовника артистки. Однако выяснилось, что селебрити была в компании своего концертного директора Николая, который сейчас холост. На ее странице в Instagram* часто появляются видео их совместного времяпрепровождения.

«А это ваш новый мужчина? Вы прикольные очень!»;

«Настенька, спасибо за красоту, так всегда приятно смотреть сторис, особенно с отдыха. Вы с Колей супер!»;

«Это ваш любимый?» — интересуются подписчики.

Певица Слава и ее спутник на отдыхе. Фото: Instagram* / nastya_slava

«Еще раз для всех: Коля — мой близкий друг, родной человек и… концертный директор! Завидный жених, между прочим», — развеяла слухи о новом романе Анастасия Сланевская (настоящее имя певицы Славы — Прим. ред).

Похоже, что артистка еще не готова к новым отношениям. Она грустно вспомнила о романтической годовщине, которую могла бы отпраздновать с бизнесменом Анатолием Данилицким. Также ранее она сообщила, что из-за личных драм у нее случился нервный срыв.

Экс-супруг Славы обвинил себя в крахе их семейной жизни. По слухам, певица поймала его на измене. Реальные причины расставания Сланевская не называла, чтобы не травмировать психику их общей дочери Антонины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременная дочь певицы Славы вышла в свет в коротком платье и поразила публику.

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