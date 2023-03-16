«Не должен притворяться»: дочь Юлии Началовой рассказала о муже

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Дочь Юлии Началовой рассказала, что ее будущий муж должен быть с ней честен

«Не должен притворяться»: дочь Юлии Началовой рассказала о муже

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Тема:
Юлия Началова

Дочь знаменитости пока заканчивает школу, но и о своем будущем уже задумывается.

Дочь российской певицы Юлии Началовой Вера рассказала о том, какими качествами должен обладать мужчина, который покорит ее сердце. Об этом она поведала «Учительской газете».

По словам 16-летней школьницы, мужчина в ее жизни должен быть открытым.

«Я думаю, что прежде всего человек должен быть честным и верным. В первую очередь перед собой… Быть теплым, моментами ярким», — говорит Вера.

Также она пояснила, что будущий муж точно не должен притворяться перед ней и быть не собой.

А о своих планах на жизнь Вера заявила, что мечтает реализовать полностью свой потенциал и не потерять себя. Кстати, с возрастом она стала еще больше похожа на знаменитую маму и уже не только внешне. Скорее всего, Вера свяжет свою жизнь с творчеством, как и ее мама.

К слову, после смерти любимой мамы, девочка осталась жить со своими бабушкой и дедушкой. Однако сейчас она учится в престижной школе в Москве, занимается дополнительно музыкой, вокалом и хореографией. Как известно, семья Началовых очень гордится Верой и пристально следит за тем, чтобы она не попала в плохую компанию.

Юлия Началова была экстренно госпитализирована в марте 2019 года с осложнениями ряда хронических заболеваний, в том числе подагры. У певицы развилась гангрена, но от ампутации она наотрез отказалась. Несмотря на труды врачей иное лечение не помогло. 13 марта звезду ввели в медикаментозную кому, а 16-го она скончалась от остановки сердца. Артистке было 38 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как новость о смерти матери повергла дочь Началовой в истерику.

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