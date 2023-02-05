Новость о смерти матери повергла дочь Началовой в истерику: «Кричала 15 минут»

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Рита Миронова
Рита Миронова 25

Дочь Юлии Началовой кричала 15 минут после новости о смерти матери

Новость о смерти матери повергла дочь Началовой в истерику: «Кричала 15 минут»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Юлия Началова

Евгений Алдонин максимально тактично пытался донести до маленькой Веры трагическую новость, но срыва избежать не удалось.

У дочери Юлии Началовой случилась истерика, когда она узнала о смерти мамы. Девочка 15 минут кричала страшным криком.

В программе «Секрет на миллион» 16-летняя Вера Алдонина вспомнила тот жуткий день и поделилась воспоминаниями с публикой. Вера узнала о смерти мамы, вернувшись из Лондона после каникул. По ее словам, при встрече с папой она сразу заподозрила что-то неладное.

«Дошли до паркинга и там он мне это рассказал… Максимально тактично, насколько мог. Он сказал: „У меня для тебя есть очень тяжелая новость. Мамы больше нет… Врачи боролись, но не смогли спасти.“. У меня реакция была вполне естественная для ребенка. Я на протяжении минут пятнадцати просто кричала. Конечно, было отрицание. Закидала папу вопросами. Что случилось? Как? Почему? Папа плакал… Ему было больно видеть, как я плачу», — поделилась откровениями наследница Началовой.

Пережить потерю мамы тогда 12-летней девочке помогла семья. Первые дни Вера постоянно плакала, пока твердо не решила, что не будет показывать эти эмоции родственникам, чтобы не делать им больнее.

«Первые два-три дня я часто плакала, потом увидела, как плохо бабушке с дедушкой. Начала закрывать эти эмоции, плакать в подушку. Мне просто не хотелось делать им еще больнее», — сказала Вера.

С возрастом она стала еще больше похожа на знаменитую маму. Причем не только внешне. Вера призналась, что хочет связать свою жизнь с творчеством.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и с кем живет дочь Юлии Началовой после ее смерти.

Тема:
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