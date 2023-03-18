Российские военные уничтожили РСЗО БМ-21 ВСУ и трех боевиков под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили ракетную систему залпового огня БМ-21 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Садовое под Херсоном. Бойцы ударили по украинским радикалам в пятницу, 17 марта. Как сообщил 5-tv.ru источник в экстренных службах, ликвидированы трое боевиков.

Кроме того, ночью артиллерия РФ нанесла удар по расположению одного из подразделений ВСУ в районе поселка Велетенское Херсонской области. Неонацисты Незалежной потеряли шесть единиц автомобильной техники, а также 20 человек, 15 получили ранения различной степени тяжести.

До этого экстренные службы региона сообщали, что ВСУ за ночь выпустили 44 снаряда по селам левобережья. Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков докладывал общественности об уничтожении российскими силами радиолокационной станции ВСУ в Харьковской области.

Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины, начатую в феврале 2022 года. Ранее 5-tv.ru публиковал главные события в зоне спецоперации.