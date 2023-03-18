Отправит ли Запад свои армии на Украину? Три сценария развития событий

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 70

Провал ВСУ под Артемовском может спровоцировать США и НАТО ввести войска на Украину

Отправит ли Запад свои армии на Украину? Три сценария развития событий

Фото: REUTERS / Ben Birchall/Pool

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Аналитики смоделировали варианты развития ситуации, при которых США и НАТО напрямую вступят в украинский конфликт.

США и другие страны НАТО, поставляя киевскому режиму оружие и деньги, старательно подчеркивают, что сами якобы не являются стороной конфликта и не планируют ею становиться. Однако, как показывают события, многое из того, что год назад казалось невозможным, сегодня стало реальностью. Несколько сценариев вероятного прямого вступления США и НАТО в украинский конфликт смоделировали аналитики EADaily.

Неудачное контрнаступление ВСУ

Для американских демократов жизненно важно, чтобы украинская армия в этом году одержала крупную победу, которая оправдает астрономические траты Вашингтона на поддержку киевского режима. Однако, что будет делать Белый дом, если анонсируемое Украиной и Западом контрнаступление провалится, и крах режима станет вопросом очень недолго времени?

По мнению авторов публикации, у Вашингтона будут два пути: смириться или попытаться изменить ситуацию. В первом случае демократов однозначно ждет поражение на президентских выборах 2024 года, независимо от того, кто будет кандидатом. Поэтому не исключено, что они усилят военную помощь Киеву, однако ограничиться поставками оружия уже не получится — придется отправлять войска.

Однако своих военных США на поле боя не пошлют, так как это, во-первых, чревато ядерной войной, а во-вторых, если демократы втянут США в войну с Россией, они точно проиграют выборы.

Вероятнее всего, говорится в материале, Вашингтон начнет подталкивать к войне государства Европы, в первую очередь, Восточной — Польшу и страны Прибалтики, а также, вероятно, Румынию и Чехию.

Спасение киевского режима

В результате сокрушительного поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске фронт с украинской стороны начинает трещать по швам. При этом Зеленского обвинят в гибели десятков тысяч солдат, а разъяренные военные предпримут попытку государственного переворота в Киеве. Для спасения режима НАТО и США могут решиться на интервенцию.

Далее вероятно развитие ситуации по двум сценариям. При первом конфликт будет заморожен, а линия соприкосновения станет границей. В этом случае режим в Киеве устоит благодаря американской поддержке, а на территории Украины разместятся войска НАТО.

Второй вариант предполагает начало войны уже между Россией и НАТО с перспективой обмена ядерными ударами. Однако, подчеркивается в статье, этот сценарий еще менее вероятен, так как сомнительно, что Белый дом решится на авантюру с прямым военным столкновением с Россией в финале.

Раздел Украины

Наиболее вероятным авторы материала считают вариант, при котором в результате фактического уничтожения ВСУ в Донбассе российская армия начнет беспрепятственное продвижение на запад. В связи с этим Польша, Венгрия и Румыния попросят США и НАТО разрешить им взять под защиту территории Украины с польским, румынским и венгерским населением и создать буферные зоны для собственной безопасности.

Получив добро, польская армия зайдет в Галицию и на Волынь, Румыния — на Буковину, а венгры займут Закарпатье.

Россия же тем временем займет большую часть Украины, но во избежание конфликта с НАТО признает занятые Польшей, Румынией и Венгрией регионы зонами их влияния. В дальнейшем территория Украины официально входит в состав России, а земли, занятые восточноевропейскими странами, становятся их частью. Так сформируется новая политическая реальность в Европе, заключают авторы статьи.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии 5-tv.ru заявил, что НАТО уже фактически участвует в боях на Украине в виде подразделений польской регулярной армии, «замаскированных» под добровольцев. По данным эксперта, против российских войск в зоне спецоперации воюют не менее десяти тысяч польских военнослужащих в форме ВСУ.

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