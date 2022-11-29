«Прослеживается связь»: унаследовал ли Никита Ефремов алкоголизм от отца

Пристрастие к горячительным напиткам погубило карьеру Михаила Ефремова, который сел в тюрьму за смертельное ДТП. Ждет ли подобная участь его сына?

Недавно актер Никита Ефремов (сын Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП) признался в алкогольной зависимости. Несмотря на инцидент, произошедший с отцом, Ефремов-младший лечится от того же недуга. Однако артист утверждает, что он активно работает с психологом и планирует бороться.

Возникает вопрос: мог ли Ефремов-младший унаследовать алкоголизм от звездного отца? Может ли пагубная зависимость передаваться из поколения в поколение? 5-tv.ru поговорил с врачом-психиатром и наркологом Василием Шуровым.

По словам эксперта, пристрастие к крепким напиткам действительно может передаваться от родителей к детям.

«Алкоголизм совершенно точно наследуется. Прослеживается связь в поколениях, когда люди пьют, но наследуется не стопроцентно», — рассказал Василий Шуров.

Врач объяснил, что ген не всегда «раскрывается» с взрослением. К примеру, ребенок родился в семье алкоголиков и попал в детский дом. Его усыновляет пара, которая не страдает от зависимости и воспитывает ребенка в качественных, здоровых условиях. Тогда он вырастет без склонности к недугу.

Однако, если в семье крепкие напитки присутствуют постоянно, то ребенок стопроцентно вырастет с зависимостью. Дело не только в наследственности, но и в определенной насмотренности: малыш живет в условиях, где алкоголизм — это норма. Наблюдая за родителями, он программирует самого себя на подобный образ жизни.

«У алкоголиков, к сожалению, работает сразу несколько факторов. И наследственные, и фенотипические, иными словами, когда родители во время воспитания ребенка употребляют алкоголь и это выглядит как норма поведения», — подытожил психиатр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как осунувшийся Ефремов начал уважать заключенных в колонии.



* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.