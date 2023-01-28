Никита Ефремов вспомнил сидящего за смертельное ДТП отца на вручении «Золотого орла»
Никита Ефремов выразил слова поддержки отцу на вручении премии «Золотой орел»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Знаменитый актер Михаил Ефремов сейчас отбывает срок в колонии после произошедшей два с половиной года назад резонансной аварии в центре Москвы. При этом он хочет добиться смягчения наказания.
Российский актер Никита Ефремов вспомнил отца Михаила Ефремова на премии «Золотой орел», когда вышел к журналистам с наградой. Он выразил поддержку родителю.
«Благодарю маму. Папу тоже благодарю и хочу выразить ему какую-то поддержку», — цитирует Никиту Ефремова сайт Teleprogramma.pro.
Кроме этого, артист рассказал о сериале «Нулевой пациент». Именно в нем он сыграл главную роль, за которую и получил российский аналог «Оскара».
«Кино — это командный процесс. То, что отмечена отдельно моя работа, никак не умаляет заслуги всей команды. Именно благодаря этому получилась такая работа на такую важную тему. Я надеюсь, что эта работа поможет прожить кому-то свои неприятные чувства», — сказал Никита Ефремов.
Михаил Ефремов пытается освободиться досрочно.
Михаил Ефремов сейчас отбывает срок в колонии общего режима. Причиной стало смертельное ДТП с его участием, произошедшее 8 июня 2020 года. Актер находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, водитель которого — курьер Сергей Захаров — вскоре скончался. Адвокаты артиста неоднократно просили смягчить наказание их подзащитному. Однажды суд пересмотрел приговор — сократил срок с восьми лет лишения свободы до семи с половиной.
Немногим ранее появились новости о том, что Михаил Ефремов будет пытаться добиться смягчения наказания, что даст ему свободу. Закон позволяет попросить о замене лишения свободы на принудительные работы после отбытия одной трети срока. По подсчетам юристов, с учетом домашнего ареста эту треть актер уже отбыл. Шансы на удовлетворение просьбы увеличивают два обстоятельства. Во-первых, Ефремов выплатил компенсации родственникам погибшего. Во-вторых, примерно ведет себя в колонии и отмечен благодарностями руководства.
Что мешает досрочному освобождению Михаила Ефремова, 5-tv.ru ранее рассказал звездный адвокат Сергей Жорин. А о том, как в возможному смягчению наказания актеру относится семья погибшего, рассказала сестра брата Сергея Захарова.
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