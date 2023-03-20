На Магадан стихия обрушилась одновременно с землетрясением

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В Магаданской области зафиксировано два землетрясения

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Сатановский; 5-tv.ru

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И подземные толчки, и обильные осадки были зафиксированы в течение одних суток.

В Магаданской области этим утром произошли два землетрясения магнитудой 6,0 и 5,6. Один из очагов залегал на большой глубине, а другой недалеко от поверхности — на расстоянии десяти километров.

И это не все испытания, которые сейчас приготовила для жителей региона природа. В Магадане действует режим ЧС. За неделю на город обрушилась двухмесячная норма осадков. Коммунальщики перешли на усиленный режим работы, но не справляются с объемами.

Гигантские сосульки свисают практически с каждого дома. Из-за огромных сугробов не видно ни дорог, ни тротуаров. Под снежной кашей — лед. На дорогах — многочисленные ДТП. В мэрии Магадана заявили, что будут подавать жалобы в прокуратуру на управляющие компании, которые плохо чистят дворы и улицы.

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