Мишустин сегодня встретится с председателем КНР Си Цзиньпином
Накануне Си Цзиньпин уже пообщался с президентом России в неформальной обстановке.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Известно, что встреча пройдет в первой половине дня.
Накануне Си Цзиньпин прилетел в столицу РФ с официальным трехдневным визитом. В аэропорту Внуково его встречали с оркестром и почетным караулом. Спустившись с трапа на российскую землю, лидер Китая поприветствовал народ страны и выразил наилучшие пожелания правительству и россиянам.
В тот же день председатель КНР встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в неформальной обстановке. Диалог между ними длился четыре с половиной часа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какая была реакция Вашингтона на встречу Путина и Си Цзиньпина.
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