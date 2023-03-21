Мишустин сегодня встретится с председателем КНР Си Цзиньпином

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Накануне Си Цзиньпин уже пообщался с президентом России в неформальной обстановке.

Мишустин сегодня встретится с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Известно, что встреча пройдет в первой половине дня.

Накануне Си Цзиньпин прилетел в столицу РФ с официальным трехдневным визитом. В аэропорту Внуково его встречали с оркестром и почетным караулом. Спустившись с трапа на российскую землю, лидер Китая поприветствовал народ страны и выразил наилучшие пожелания правительству и россиянам.

В тот же день председатель КНР встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в неформальной обстановке. Диалог между ними длился четыре с половиной часа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какая была реакция Вашингтона на встречу Путина и Си Цзиньпина.

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