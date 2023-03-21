Как в США отреагировали на встречу Путина и Си Цзиньпина: «Подрывают международный порядок»

В Вашингтоне признались, что Байден хочет лично пообщаться с Си Цзиньпином, однако договориться с Пекином об этом пока не удается.

Не удивительно, что Вашингтон вчера делал одно заявление за другим. В американской столице проснулись раньше обычного, и сразу же посыпались резкие выпады в адрес участников московской встречи. Администрация Байдена опасается, что Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе найдут мирное решение украинского кризиса.

«Не может быть никаких сомнений, что Китай и Россия, это кстати отражено в нашей стратегии по национальной безопасности, это две страны, которые подрывают международный порядок, основанный на правилах, которые США и многие наши союзники и партнеры выстраивали после окончания Второй мировой войны», — заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кстати, Кирби добавил, что Байден, цитата, «очень хочет поговорить с председателем КНР», но об этом пока не удается договориться. Как сообщают сразу несколько источников, китайская сторона просто не берет трубку.