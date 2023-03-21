Артиллерия ВС РФ массированным ударом уничтожила опорный пункт ВСУ
Российские военные обнаруживают цели с помощью беспилотников.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Артиллеристы «Западной» группировки войск РФ поразили взводный опорный пункт ВСУ. Укрыться от огня не помогла даже хорошая маскировка укреплений. Их все равно обнаружили с помощью беспилотников. А затем по уточненным координатам расчеты самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» нанесли по ним массированный удар.
После выполнения боевой задачи артиллеристы сменили огневые позиции для восполнения боекомплекта и ухода от ответного огня ВСУ. Для поражения целей гаубицы «Мста-С» используют различные типы снарядов — фугасные, осколочные и высокоточные. Это позволяет нанести максимальный урон укрепрайонам, бронетехнике и живой силе противника.
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