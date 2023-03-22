«Отдыхать некогда»: как ремонтные бригады ВС РФ в кратчайшие сроки реанимируют танки

Интенсивность боев на южно-донецком направлении вынуждает ремонтировать технику максимально быстро. Как с нагрузкой справляются рембаты?

Бои на южно-донецком направлении достигли такой интенсивности, что теперь технику редко возвращают в тыл даже на серьезный ремонт. Все делают недалеко от передовой — перебирают двигатели, меняют броню и восстанавливают узлы и агрегаты. Не дожидаются и пока приедут запчасти, их научились делать прямо на месте. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков увидел мастерство рембатов.

Этот танк только что с передовой. Прошел через несколько боев под Угледаром. На самой машине ни царапины, а вот двигатель поизносился. Нужна замена. Работы на полдня, говорят мастера.

«Техника постоянно требуется, если есть запчасти, стараемся быстрее», — рассказал военнослужащий РФ, командир отделения ремонтного батальона.

В ангаре с тяжелой техникой никогда не бывает тихо. Это что-то вроде срочной реанимации для боевых машин, которые работают на пределе возможностей. Все это похоже на хорошо отлаженный заводской конвейер. Те же цеха, каждый мастер отвечает за свой участок: помимо ремонта, собственное производство. Военнослужащие Восточного округа не ждут поставок запчастей для танков и БМП, а изготавливают их сами.

Для переплавки металла используют угольный горн, тоже собственная разработка. Температура почти 900 градусов, из печи достают практически готовые детали для двигателей.

«Парни подсказали, они раньше работали на литейном производстве. Детали очень необходимы нам, мы можем производить на месте в любом количестве», — поделился военнослужащий РФ.

Последний шаг — «огранка переплавленных колец» и можно ставить их на двигатели. Особенно ценна эта разработка для боевых машин пехоты. Ездят по бездорожью, стреляют на ходу, пробег большой, износ тоже, готовых запчастей хватает не всегда. А тут все под рукой.

Учитывая высокую ходовую нагрузку, нужно исключить любой сбой в дороге. В этом цехе проверяют работу топливных систем.

«На двух-трех оборотах проверяется топливо. Времени нету вообще. Отдыхать некогда, работать надо», — признался наладчик топливных систем.

Боевые машины уже на ходу. Танкисты заводят двигатели. Пора возвращаться к своим.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов ЛНР и ДНР со стороны украинских войск.