Шойгу поручил наградить девушек-военных, уничтоживших беспилотники в Севастополе

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Рита Миронова
Рита Миронова 87

Шойгу сообщил, что атаку беспилотников на Севастополь отразили российские девушки-военнослужащие

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Рано утром 22 марта в городе отразили атаку морских беспилотников. Благодаря оперативной работе военнослужащих обошлось без жертв.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил атаку беспилотников в Севастополе. На заседании коллегии ведомства он рассказал, что три неопознанных дрона пытались поразить объекты в Крыму, но были успешно уничтожены. Причем два из трех беспилотников ликвидировали женщины-военнослужащие.

«Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной», — сообщил министр.

Он поручил представить обеих девушек к наградам, а также выписать им соответствующие денежные премии.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников. Дроны пытались проникнуть в бухту и были уничтожены огнем из стрелкового оружия.

В МИД, комментируя инцидент, призвали США перестать «испытывать терпение» РФ. Замглавы ведомства Сергей Рябков отметил, что Россия в любом случае будет защищена на 100%, а вот недружественные страны своими действиями могут «нарваться» на контрмеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, неопознанный объект заметили над территорией Джанкоя.

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