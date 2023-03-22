Призраки Спорного: как военные РФ взяли опорный пункт ВСУ в кромешной тьме

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Военкор «Известий» показал, как ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ в Спорном

Фото, видео: Александр Река/ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Взять опорный пункт ВСУ российским военным помог беспилотник, который точным попаданием сбросил гранату.

Появились эксклюзивные кадры ночного штурма позиций ВСУ на спорном направлении. Одиннадцать бойцов в кромешной тьме пробираются к вражеским окопам. Украинских наблюдателей удается ликвидировать с помощью точного сброса гранаты на позицию. И опорный пункт ВСУ полностью переходит под контроль призраков Спорного.

Вместе с тем, как двигается линия фронта, бойцам приходится менять свои насиженные места. Но в этот раз импровизированный переезд на новые позиции заметил украинский аэроразведчик. Один беспилотник сбрасывает на головы боеприпасы, второй следит за движением.

«Достаточно нетипичная обстановка для здешних мест, зажали нас украинские беспилотники в этом блиндаже, выйти невозможно. И тут элемент военной смекалки от призраков Спорного — чтобы граната, не дай бог, не залетела в сам блиндаж, организовали искусственную преграду. В общем, пока ожидаем», — рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Украинские беспилотники точно на дежурстве кружат вокруг блиндажа. К месту ближе подошли стрелки — для работы украинским беспилотникам создаются невыносимые условия.

«Только после того, как в небе объявлено господство наших беспилотников, можно продолжить движение. Это не значит, что стало безопаснее. Просто передвигаться намного комфортнее, когда за тобой приглядывают свои», — отметил Кулага.

На этом участке запускают сразу несколько дронов — так выглядит прикрытие с воздуха. Призраки Спорного выработали новую тактику ведения боя — вычисляют вражеский коптер и идут на таран. Так же они поступили накануне ночью. Минус вражеский коптер и новый опыт ведения воздушного боя между дронами.

Сейчас каждый новый виток спецоперации требует от российских бойцов все больше импровизации на поле боя — то, чего враг не ожидает. Это, в свою очередь, помогает быстрее и, главное, без ущерба для личного состава отбить у ВСУ занятые позиции.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Тема:
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