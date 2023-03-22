В Москве арестовали мужчину за избиение 84-летней пенсионерки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Полиции понадобились лишь сутки, чтобы разыскать нападавшего.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

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В Москве стражи порядка задержали мужчину, который напал на пенсионерку и жестоко ее избил. В суде ему уже избрали меру пресечения. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в одном из дворов в Басманном районе города. По словам самого 24-летнего нападавшего, ему не понравилось, что 84-летняя женщина сделала ему замечание. Он, будучи изрядно выпившим, молчать не стал. Подошел к пенсионерке и ударил ее кулаком по лицу. Пострадавшая сразу же упала головой на асфальт. Прибывшие на место медики госпитализировали ее в тяжелом состоянии.

После задержания молодому человеку предъявили обвинения по статье «Покушение на убийство». Суд принял решение отправить мужчину в СИЗО на два месяца. На заседании нападавший был категорически против такой меры, но вину признал и раскаялся. Расследование уголовного дело взято под контроль прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как парень забил девушку до смерти в Электростали.

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