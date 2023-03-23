«Меньше давления»: актриса Дина Корзун раскрыла причину возвращения в Россию

Девушка призналась, что никогда не переставала считать РФ своим домом.

Исполнившая роль Яя в фильме «Страна глухих» Дина Корзун после 13 лет жизни за границей вернулась в Россию. Почему актриса приняла такое решение, она рассказала в интервью РИА Новости.

Вместе с семьей она жила в Великобритании. Вопрос о переезде встал в 2018 году. Тогда муж предложил уехать в Швейцарию, на что она согласилась. На новом месте они прожили всего три года — в 2021 году семья приняла решение перебраться в Россию.

«Весной 2021-го на семейном совете мы приняли решение перебраться в Россию, потому что тут было меньше давления и лучше соблюдались права человека в условиях пандемии», — объяснила актриса.

Она отметила, что даже после отъезда за границу считала домом только Россию. Кроме того, за все эти годы и наличие мужа-иностранца она могла получить гражданство в другой стране, но обманывать себя не стала.

«Россия всегда была моим домом. У меня нет другого паспорта и гражданства, кроме российского. Что было проблемой для мужа: приходилось постоянно собирать документы на визы, разрешения для пребывания в стране», — добавила она.

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