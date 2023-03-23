«Маячит ядерный Армагеддон»: как Запад подводит мир к опасной черте

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Посол РФ Антонов назвал отправку Украине боеприпасов с ураном приближением Армагеддона

«Маячит ядерный Армагеддон»: как Запад подводит мир к опасной черте

Фото: Sina Schuldt / ТАСС

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Негативные последствия снарядов с обедненным ураном, которые Лондон намерен поставить киевскому режиму, неоднократно подтверждались западными СМИ.

Если западные страны поставят на Украину снаряды с объединенным ураном, то они подведут человечество к опасной черте, за которой следует ядерный Армагеддон. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так дипломат прокомментировал заявление американских властей, которые убеждены — подобные поставки не несут никакой радиоактивной угрозы.

«Американские чиновники своими безответственными заявлениями пробили очередное дно. На Украину идет беспрерывный поток смертоносных вооружений, с помощью которого уничтожаются мирные граждане, жилые массивы, школы, больницы, детские сады», — подчеркнул Антонов.

По словам политика, Западу давно известно о последствиях применения таких снарядов, поскольку они практиковали использование урановых боеприпасов в Ираке и Югославии. В результате жертвы страдали в том числе от смертельных недугов, а их дети появлялись на свет с врожденными пороками.

«Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ответил президент РФ Владимир Путин на желание Лондона поставить Киеву снаряды с ураном.

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