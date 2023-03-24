Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал повышение качества жизни россиян — основной задачей правительства страны. Об этом он заявил в ходе своего отчета в Госдуме о работе кабмина за прошлый год.

«Сегодня здесь поднимались вопросы, которые волнуют каждого человека в нашей стране. И, конечно, это обсуждение показало, что у нас могут быть различные политические взгляды, но мы едины в одном — в стремлении сделать жизнь наших людей лучше. В этом и есть основная задача правительства», — сказал он.

В ходе своего выступления Мишустин также рассказал, что правительство проиндексирует минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года.

Отчет правительства за год в Госдуме России: самое главное

Кроме того, с 1 апреля текущего года будут увеличены социальные пенсии. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще изменится в жизни россиян с 1 апреля 2023 года.