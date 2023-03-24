Гинеколог раскрыла правду о вреде внутриматочных спиралей

Внутриматочная спираль (ВМС) считается надежным контрацептивом, в его пользу делают выбор все больше женщин. Но есть и ярые противники этого способа, по их мнению, он не безопасен и может спровоцировать бесплодие. Так ли это на самом деле, рассказала врач-гинеколог Лариса Дикина.

Не аборт, а защита

В интервью изданию «Страсти» она отметила, что ВМК не действует по типу микроабортов — это в корне ошибочное заблуждение. Данное средство контрацепции лишь затрудняет процесс оплодотворения. В случае с металлосодержащими спиралями (бывают еще и гормональны.е — Прим. ред.) это происходит следующим образом: медь своей токсичностью воздействует на яйцеклетку и сперматозоид, снижая тем самым фертильность женщины. Кроме того, медь еще нарушает свойства шеечной слизи, а это ограничивает доступ сперматозоидов в матку.

Семь раз проверься

Считать спираль причиной женского воспаления тоже не верно, добавила гинеколог. А вот перенести патогенную микрофлору из влагалища в верхние отделы половых путей возможно. Поэтому перед процедурой женщина проходит тщательное обследование на наличие инфекций. И только когда исключаются все риски, устанавливается спираль.

«Отсюда, кстати, миф, что нерожавшим молодым пациенткам ВМС не рекомендована, потому что ее устанавливают тем, кто живет половой жизнью. На самом же деле, причина в риске заражения половыми инфекциями, так как спираль не защищает от них, а девушкам еще создавать семью», — отметила врач.

Не так страшен гормон

Много дискуссий среди женщин и по поводу гормоносодержащей ВМС — Мирены. Многие опасаются, что из-за спирали есть большие риски поправиться. Однако, заверила врач, данных, подтверждающих это факт, в медицине нет.

Механизм действия контрацептива следующий: каждый день он выделяет определенную долю гормона левоноргестрела, слизистая матки в результате становится тонкой, яйцеклетка не может к ней прикрепиться. При этом происходит выраженное сгущение цервикальной слизи, а это большое препятствие для пытающихся прорваться в полость матки сперматозоидов.

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