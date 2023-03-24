Зампредседателя Совбеза РФ высказался о российских звездах, сбежавших из страны

Спецоперация на Украине расколола мир российского шоу-бизнеса на несколько лагерей.

Сбежавшие из РФ после начала спецоперации музыканты, скорее всего, вернутся, поскольку больше потеряли от своего отъезда, нежели приобрели. Об этом в беседе с российскими СМИ заявил зампредседателя Совбеза России.

«Ну кому они там нужны, наши исполнители? Ну что это? Только Израиль, Эмираты, то есть развлечения для тех, кто уехал отдыхать», — сказал он.

По словам политика, исполнитель, обычно, старается расширить собственную аудиторию, а также «попадать во всякие чарты». Он подчеркнул, что музыкантам надо общаться с людьми вживую, несмотря на сегодняшнюю эпоху интернета.

Зампредседателя Совбеза РФ выразил уверенность, что долгоиграющий хит невозможно сделать без человеческого контакта и раскрутки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто назвал предателями сбежавших из России звезд.