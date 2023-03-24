Зампредседателя Совбеза РФ высказался о российских звездах, сбежавших из страны
Зампредседателя Совбеза РФ: сбежавшие из страны звезды будут возвращаться
Фото: www.globallookpress.com / Jean Marc Quinet
Спецоперация на Украине расколола мир российского шоу-бизнеса на несколько лагерей.
Сбежавшие из РФ после начала спецоперации музыканты, скорее всего, вернутся, поскольку больше потеряли от своего отъезда, нежели приобрели. Об этом в беседе с российскими СМИ заявил зампредседателя Совбеза России.
«Ну кому они там нужны, наши исполнители? Ну что это? Только Израиль, Эмираты, то есть развлечения для тех, кто уехал отдыхать», — сказал он.
По словам политика, исполнитель, обычно, старается расширить собственную аудиторию, а также «попадать во всякие чарты». Он подчеркнул, что музыкантам надо общаться с людьми вживую, несмотря на сегодняшнюю эпоху интернета.
Зампредседателя Совбеза РФ выразил уверенность, что долгоиграющий хит невозможно сделать без человеческого контакта и раскрутки.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кто назвал предателями сбежавших из России звезд.
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