В Кремле оценили прогресс в расследовании теракта на СП: «Позитивная новость»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Песков оценил приглашение Nord Stream 2 AG к извлечению объекта с места теракта на СП

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Еще недавно Дания не давала разрешения РФ принимать участие в расследовании диверсии.

Приглашение Данией оператора «Северного потока» Nord Stream AG принять участие в извлечении неизвестного объекта, обнаруженного у газопровода, — позитивная новость. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, нужно просто понаблюдать, что будет следовать за этим дальше.

«Это позитивная новость, когда собственник трубы приглашает к очень важным действиям в рамках расследования, потому что обнаруженный объект находится рядом со швом труб», — говорит Песков.

Также он добавил, что данный шов является наиболее уязвимым участком трубопровода. Именно там и произошел взрыв. Сейчас, по мнению представителя Кремля, нужно определить, что это за объект и какое он отношение имеет к теракту.

«Оно (расследование. — Прим. ред.) должно быть прозрачным, транспарантым, инклюзивным с точки зрения участия в нем всех заинтересованных стран», — заключил Песков.

Сегодня, 24 марта, Датское энергетическое агентство (DEA) предложило Nord Stream 2 AG, оператору «Северного потока», принять участие в операции по извлечению обнаруженного рядом с газопроводом объекта высотой 40 сантиметров.

На двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» взрывы прогремели в сентябре 2022 года. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, ряд стран, в их числе — Дания, заговорили о возможности диверсии. В феврале 2023 года журналист из США Сеймур Херш обвинил в происшествии президента своей страны Джо Байдена. Он также уличил канцлера ФРГ Олафа Шольца в сокрытии фактов о подрыве.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Дания пригласила Nord Stream к участию в подъеме объекта, найденного у газопровода СП.

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