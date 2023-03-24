В Кремле оценили прогресс в расследовании теракта на СП: «Позитивная новость»
Песков оценил приглашение Nord Stream 2 AG к извлечению объекта с места теракта на СП
Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; 5-tv.ru
Еще недавно Дания не давала разрешения РФ принимать участие в расследовании диверсии.
Приглашение Данией оператора «Северного потока» Nord Stream AG принять участие в извлечении неизвестного объекта, обнаруженного у газопровода, — позитивная новость. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.
По его словам, нужно просто понаблюдать, что будет следовать за этим дальше.
«Это позитивная новость, когда собственник трубы приглашает к очень важным действиям в рамках расследования, потому что обнаруженный объект находится рядом со швом труб», — говорит Песков.
Также он добавил, что данный шов является наиболее уязвимым участком трубопровода. Именно там и произошел взрыв. Сейчас, по мнению представителя Кремля, нужно определить, что это за объект и какое он отношение имеет к теракту.
«Оно (расследование. — Прим. ред.) должно быть прозрачным, транспарантым, инклюзивным с точки зрения участия в нем всех заинтересованных стран», — заключил Песков.
Сегодня, 24 марта, Датское энергетическое агентство (DEA) предложило Nord Stream 2 AG, оператору «Северного потока», принять участие в операции по извлечению обнаруженного рядом с газопроводом объекта высотой 40 сантиметров.
На двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» взрывы прогремели в сентябре 2022 года. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, ряд стран, в их числе — Дания, заговорили о возможности диверсии. В феврале 2023 года журналист из США Сеймур Херш обвинил в происшествии президента своей страны Джо Байдена. Он также уличил канцлера ФРГ Олафа Шольца в сокрытии фактов о подрыве.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Дания пригласила Nord Stream к участию в подъеме объекта, найденного у газопровода СП.
- 24 мар
- Журналист Херш: Байден мог подорвать «Северный поток» в наказание Шольцу
- 24 мар
- Дания пригласила Nord Stream к участию в подъеме объекта, найденного у газопровода СП
- 24 мар
- Голосование в СБ ООН по резолюции России о расследовании диверсии на СП пройдет 27 марта
- 23 мар
- Мистер «Да»: почему Шольц покрывает исполнителей теракта на «Северных потоках»
- 23 мар
- Факты налицо: Шольц оказался замешан в сокрытии данных о диверсии на СП
- 22 мар
- Сеймур Херш: разведки США и ФРГ придумали альтернативную версию подрыва «Северных потоков»
- 22 мар
- Херш обвинил Шольца в сокрытии данных об исполнителях теракта на «Северных потоках»
- 22 мар
- Призвали к ответу: в Мексике напомнили США о подрыве «Северных потоков»
- 21 мар
- Военные корабли Дании были замечены на месте диверсии на газопроводе СП
- 20 мар
- Премьер Саксонии призвал власти Германии отремонтировать «Северные потоки»
Читайте также
100%
-0.65 83.15
0.18
Нашли ошибку?