Датское энергетическое агентство (DEA) предложило Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока», поучаствовать в операции по извлечению обнаруженного рядом с газопроводом объекта высотой 40 сантиметров. Он был обнаружен на стыке труб в 30 километрах от места взрыва.

Как отмечал ранее президент РФ Владимир Путин, эксперты «Газпрома» не исключают, что установленный на уязвимом участке газопровода предмет может быть антенной. Предположительно, он использовался как приемник сигнала о приведении взрывного устройства в действие.

Глава государства подчеркивал, что под трубопроводом могло быть заложено несколько бомб, но некоторые просто не сработали. Он также указывал, что Россия не получала от Дании конкретного ответа на предложение проверить «Северные потоки» на наличие других приборов со взрывчаткой. Теперь же DEA опубликовало фото объекта и привлекло к расследованию диверсии оператора. Компания ждет ответа от Nord Stream 2 AG, прежде чем приступить к извлечению объекта.

«С целью дальнейшего выяснения природы объекта датские власти решили поднять его на поверхность при содействии датского министерства обороны. В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило оператора трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции», — цитирует РИА Новости представителей агентства.

На двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» взрывы прогремели в сентябре 2022 года. Генеральная прокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма, ряд стран, в их числе Дания, заговорили о возможности диверсии. В феврале текущего года американский журналист Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии, по итогам своего расследования обвинил в происшествии президента своей страны Джо Байдена. Он также уличил канцлера ФРГ Олафа Шольца в сокрытии фактов о подрыве.

Ранее 5-tv.ru в месте с политологом Иваном Мизюхо разбирался, почему Шольц покрывает провокации США.