В США вскрыли факты конфликтов и мошенничества среди американских наемников ВСУ
NYT сообщила о конфликтах и мошенничестве в рядах американских наемников на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak
Оказалось, что «дикие гуси» из США присваивают себе несуществующие чины и заслуги ради наживы.
Многие из наемников США на Украине не имеют военного опыта, враждуют друг с другом и наживаются на конфликте за счет мошеннических схем. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинских чиновников.
В частности, газета пишет о наемнике по имени Джеймс Васкез. Он выдавал себя за бывшего штабного сержанта армии США и на этом основании получил доступ к американскому оружию. Однако проверка показала, что во время армейской службы Васкез был всего лишь рядовым.
Еще один американский наемник Бен Лэки для вступления в так называемый «иностранный легион» ВСУ выдал себя за морпеха. Сейчас он вместе с еще одним бывшим украинским наемником из США по имени Мэтью Нэнс покинул Украину и занимается сбором средств. Нэнс еще во время службы безосновательно обвинил двоих членов подразделения в связях с Россией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Запад маскирует отправляющихся на Украину наемников под волонтеров гуманитарных миссий. При этом во многих странах, которые посылают служить в Незалежную своих военных, наемничество противозаконно, подчеркнула Захарова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Артемовска ликвидирован ирландский наемник по имени Джозеф Гамбура, а также французский наемник, который пытал местных жителей.
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