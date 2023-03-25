В США вскрыли факты конфликтов и мошенничества среди американских наемников ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25

NYT сообщила о конфликтах и мошенничестве в рядах американских наемников на Украине

В США вскрыли факты конфликтов и мошенничества среди американских наемников ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak

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Тема:
Украинский кризис

Оказалось, что «дикие гуси» из США присваивают себе несуществующие чины и заслуги ради наживы.

Многие из наемников США на Украине не имеют военного опыта, враждуют друг с другом и наживаются на конфликте за счет мошеннических схем. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинских чиновников.

В частности, газета пишет о наемнике по имени Джеймс Васкез. Он выдавал себя за бывшего штабного сержанта армии США и на этом основании получил доступ к американскому оружию. Однако проверка показала, что во время армейской службы Васкез был всего лишь рядовым.

Еще один американский наемник Бен Лэки для вступления в так называемый «иностранный легион» ВСУ выдал себя за морпеха. Сейчас он вместе с еще одним бывшим украинским наемником из США по имени Мэтью Нэнс покинул Украину и занимается сбором средств. Нэнс еще во время службы безосновательно обвинил двоих членов подразделения в связях с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Запад маскирует отправляющихся на Украину наемников под волонтеров гуманитарных миссий. При этом во многих странах, которые посылают служить в Незалежную своих военных, наемничество противозаконно, подчеркнула Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Артемовска ликвидирован ирландский наемник по имени Джозеф Гамбура, а также французский наемник, который пытал местных жителей.

Тема:
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