Телеведущий Fox News Карлсон разоблачил ложь Байдена о «Северных потоках»

Заявления администрации президента США Джо Байдена о диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут стать самой смешной ложью американского правительства за год. Об этом заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон.

Он напомнил, что после взрывов на газопроводах в сентябре прошлого года администрация Байдена пыталась убедить весь мир в том, что за терактами стоят Россия и лично президент Владимир Путин — «потому что он злой». Такер подчеркнул, что тогда все без исключения новостные СМИ в США поддержали эту ложь, а тех, кто в ней сомневался, называли «русскими агентами».

Однако история с Путиным, якобы взорвавшим российские трубопроводы, оказалась настолько абсурдной, что США пришлось придумать «новую ложь» об инциденте на «Северных потоках» и создать для ее продвижения «единый медийный фронт», заявил Карлсон.

«Хорошо, они признали, что Путин этого не делал. <…> Это были украинцы, но не украинцы. <…> Это были не наши украинские друзья. <…> Это были мошенники-украинцы, действовавшие против России, но никак не связанные с администрацией Байдена. Это хорошие люди, борющиеся за благородное дело, но делающие это совершенно самостоятельно, без нашей помощи или ведома», — с иронией прокомментировал телеведущий.

Накануне американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что Байден приказал подорвать нити «Северных потоков» в качестве наказания канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который отказался поставлять оружие киевскому режиму.

До этого Херш сообщал, что немецкую разведку и американское ЦРУ просили придумать альтернативную версию теракта на «Северных потоках», чтобы отвести подозрения о причастности к нему президента Байдена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле позитивно восприняли приглашение Данией оператора «Северного потока» Nord Stream AG к участию в извлечении неизвестного объекта, обнаруженного у газопровода.