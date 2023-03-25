Телеведущий Fox News Карлсон разоблачил ложь Байдена о «Северных потоках»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 76

Журналист высмеял поведение администрации США, которая изворачивается, придумывая одну версию за другой.

Телеведущий Fox News Карлсон разоблачил ложь Байдена о «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Северный поток

Заявления администрации президента США Джо Байдена о диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут стать самой смешной ложью американского правительства за год. Об этом заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон.

Он напомнил, что после взрывов на газопроводах в сентябре прошлого года администрация Байдена пыталась убедить весь мир в том, что за терактами стоят Россия и лично президент Владимир Путин — «потому что он злой». Такер подчеркнул, что тогда все без исключения новостные СМИ в США поддержали эту ложь, а тех, кто в ней сомневался, называли «русскими агентами».

Однако история с Путиным, якобы взорвавшим российские трубопроводы, оказалась настолько абсурдной, что США пришлось придумать «новую ложь» об инциденте на «Северных потоках» и создать для ее продвижения «единый медийный фронт», заявил Карлсон.

«Хорошо, они признали, что Путин этого не делал. <…> Это были украинцы, но не украинцы. <…> Это были не наши украинские друзья. <…> Это были мошенники-украинцы, действовавшие против России, но никак не связанные с администрацией Байдена. Это хорошие люди, борющиеся за благородное дело, но делающие это совершенно самостоятельно, без нашей помощи или ведома», — с иронией прокомментировал телеведущий.

Накануне американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что Байден приказал подорвать нити «Северных потоков» в качестве наказания канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который отказался поставлять оружие киевскому режиму.

До этого Херш сообщал, что немецкую разведку и американское ЦРУ просили придумать альтернативную версию теракта на «Северных потоках», чтобы отвести подозрения о причастности к нему президента Байдена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле позитивно восприняли приглашение Данией оператора «Северного потока» Nord Stream AG к участию в извлечении неизвестного объекта, обнаруженного у газопровода.

Тема:
Северный поток
24 мар
Журналист Херш: Байден мог подорвать «Северный поток» в наказание Шольцу
24 мар
В Кремле оценили прогресс в расследовании теракта на СП: «Позитивная новость»
24 мар
Дания пригласила Nord Stream к участию в подъеме объекта, найденного у газопровода СП
24 мар
Голосование в СБ ООН по резолюции России о расследовании диверсии на СП пройдет 27 марта
23 мар
Мистер «Да»: почему Шольц покрывает исполнителей теракта на «Северных потоках»
23 мар
Факты налицо: Шольц оказался замешан в сокрытии данных о диверсии на СП
22 мар
Сеймур Херш: разведки США и ФРГ придумали альтернативную версию подрыва «Северных потоков»
22 мар
Херш обвинил Шольца в сокрытии данных об исполнителях теракта на «Северных потоках»
22 мар
Призвали к ответу: в Мексике напомнили США о подрыве «Северных потоков»
21 мар
Военные корабли Дании были замечены на месте диверсии на газопроводе СП
+10° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
76.45
0.14 82.39
-0.76
Россию ждет мощная трансформация: что предвещает переход Плутона в Водоле...

Последние новости

19:52
«Они оступились»: Курбан Омаров пожалел Лерчек и Митрошину
19:40
«Жрет украинцев»: Зеленскому задали неудобный вопрос о потерях ВСУ
19:21
Рваные колготки и красный пиджак: новое фото Леди Гаги в образе Харли Квинн
19:02
Телеведущий Fox News Карлсон разоблачил ложь Байдена о «Северных потоках»
18:44
Как сохранить воспоминания: жена Брюса Уиллиса устроила ему сюрприз в годовщину
18:33
Президент Турции обратился к РФ за помощью в восстановлении инфраструктуры после землетрясений

Сейчас читают

«Уроки Курской битвы»: блефует ли Зеленский о невозможности наступления Украины
«За дверь ему закинуть»: как российские военные «шугают» ВСУ при помощи дрона
У Романа Костомарова начала отказывать печень
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео