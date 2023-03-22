Сеймур Херш: разведки США и ФРГ придумали альтернативную версию подрыва «Северных потоков»

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Игорь Рязов
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Западные спецслужбы просили сочинить, кто виноват в уничтожении газопроводов в Балтийском море, чтобы отвести подозрения от Джо Байдена. Однако их разоблачили.

Сеймур Херш: разведки США и ФРГ придумали альтернативную версию подрыва «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defence

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Тема:
Северный поток

Немецкую разведку и американское ЦРУ просили вместе придумать альтернативную версию теракта на газопроводах «Северный поток», чтобы отвести подозрения о причастности к нему президента США Джо Байдена. Об этом в своей новой статье сообщил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Источник, имеющий доступ к дипломатической разведке, сказал мне, что ЦРУ в сотрудничестве с немецкой разведкой просили подготовить историю для прикрытия, которая предоставила бы американской и немецкой прессе альтернативную версию разрушения „Северного потока — 2“. <…> Это была попытка опровергнуть утверждение о том, что Байден приказал уничтожить трубопроводы», — написал Сеймур Херш.

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По словам журналиста, президент США обсуждал взрыв газопроводов в Балтийском море с канцлером Германии Олафом Шольцем. Последний прибыл в Вашингтон в начале марта этого года, и этот визит не был похож на обычные.

Какие темы обсуждались на встрече американского и немецкого лидеров, официально не раскрывается. Однако близкий к дипразведке источник сообщил Сеймуру Хершу, что во время 80-минутной беседы президент и канцлер говорили о «разоблачении вопроса газопроводов».

Новую статью о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Сеймур Херш написал после появления версии о том, что за терактом стоит проукраинская группировка. Их в начале марта распространили американская газета The New York Times и немецкий еженедельник Die Zeit. Причем подчеркнули, что диверсанты никак не связаны со спецслужбами какого-либо государства.

В России раскритиковали эту версию. Президент Владимир Путин подчеркнул, что «никакие любители» не смогли бы совершить теракт такого уровня. Для этого требуется участие высококлассных специалистов, которые работают на государственные структуры и имеют доступ к сложному оборудованию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сеймур Херш обвинил Олафа Шольца в сокрытии данных об исполнителях теракта на «Северных потоках».

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