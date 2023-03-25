Происходящее в зоне СВО. Главное к вечеру 25 марта

Российские войска продолжают спецоперацию по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал главные новости с полей сражений и действий политиков за 25 марта.

Потери ВСУ за день

В Минобороны РФ рассказали, что за минувшие сутки, 24 марта, в зоне спецоперации были уничтожены более 310 украинских боевиков. Боевые действия велись на красно-лиманском, донецком и запорожском направлениях.

Теряли националисты и технику. Так, в окрестностях города Северска в ДНР российские войска уничтожили польскую гаубицу Krab. А в Херсонской области артиллеристам ВС РФ удалось поразить стоянку автомобильной техники ВСУ. За один удар были уничтожены пять машин.

Украинские боевики в ужасе

Бойцы ВСУ боятся смертоносной мощи российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». Об этом 25 марта сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на националистов.

«При залпе „Солнцепека“ выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался. Выжигает все что можно», — сказал один из них.

Боятся ВСУ и обычных дронов российских военных. Эксклюзивное видео показала корреспондент «Известий» Натали Графчикова. На нем видно, как украинские боевики убегают от «птички» в принадлежащее мирным жителям здание. После того как российские бойцы убедились, что удар не причинит вреда гражданским, они поразили националистов.

Неудобные вопросы для Зеленского

Бывший советник второго президента Украины Олег Соскин обвинил Владимира Зеленского в огромных и неоправданных потерях. По данным политика, число убитых и раненых составляет 160 тысяч человек.

«Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших? Для чего они гибнут — чтобы глава Нацбанка паштет какой-то ел? <…> Эта прослойка (украинских элит — Прим. ред.) практически питается украинцами, она жрет украинцев. Украинцы платят кровью, защищают, а в это время олигархи, паразиты, чужеродцы захватили власть и паразитируют на народе», — возмутился Олег Соскин в видео на своем YouTube-канале.

Еще один неудобный вопрос для Зеленского — продолжит ли Запад оказывать Киеву военную поддержку. 24 марта президент Украины заявил, что ВСУ не могут начать наступление из-за нехватки оружия. Военный эксперт Юрий Кнутов сказал 5-tv.ru, что к словам Зеленского нужно относиться осторожно и не исключать блеф.

Владимир Путин рассказал об ответе ВСУ

Президент России сообщил в интервью, что России есть чем ответить украинским боевикам на применение снарядов с обедненным ураном.

«У России есть, чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном, у РФ очень много такого оружия, но она его пока не применяла», — отметил глава государства.

«Это геноцид»: военный эксперт объяснил, как снаряды с ураном погубят Украину

Он также подчеркнул, что обедненный уран в снарядах грозит последствиями для населения и экологии Украины. Эти боеприпасы оставляют после себя радиоактивную пыль, которая заражает землю и приводит к росту числа онкологических заболеваний.

Также 25 марта стало известно, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили ситуацию на Украине, а также двусторонние отношения. В ходе беседы президент Турции поддержал усилия России по скорейшему окончанию украинского конфликта за столом переговоров.