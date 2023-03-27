ВСУ научились управлять танками Challenger 2 для возможного контрнаступления
Боевики уже вернулись в Киев. Повлияют ли поставка техники и обучение ВСУ на ход СВО для России? Что по этому поводу думают эксперты?
Фото, видео: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence; 5-tv.ru
Украинские боевики проходят интенсивную подготовку в Великобритании. Так, вторая группа артиллеристов завершила обучение на системах AS90. Кроме того, уже вернулись в Киев первые военные экипажи, которые учились управлять танками Challenger 2.
Как сообщает британское Минобороны, танкисты, предположительно, будут участвовать в украинском контрнаступлении, которое должно начаться в ближайшие недели.
Великобритания — первая из западных стран, которая передала Киеву 14 танков. Однако, по мнению экспертов, такое количество боевых машин не окажет заметного влияния на ход боевых действий. Кроме того, слишком тяжелые Сhallenger 2 мало подходят для движения по раскисшим полям, украинским мостам и для городских боев.
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