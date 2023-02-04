«Она на стеклышках лежала»: боевики ВСУ убили десятимесячную девочку в ЛНР

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 25

Украинским террористам неважно, кто становится их жертвой. Для них люди лишь расходный материал. Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы.

«Она на стеклышках лежала»: боевики ВСУ убили десятимесячную девочку в ЛНР

Фото: www.globallookpress.com / Максим Захаров

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Жизнь десятимесячной девочки унес обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Трагедия случилась в Кременной, сообщает РИА Новости.

«Дочку убило, а я тут, в больнице», — пояснила пострадавшая 23-летняя Мария.

С ее слов, все случилось в конце прошлого месяца.

«Почувствовала взрыв и крик Маришки, а ребенка я потом нашла… Ее откинуло между креслом и стенкой, там маленькое пространство, она на стеклышках лежала», — добавила бабушка погибшего ребенка.

Накануне с утра украинские боевики обстреляли Булавиновку в ЛНР из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Атака повредила школу, почту, десяток жилых домов и Дом культуры.

ЛНР также подвергалась нападкам ВСУ 28 января. Тогда радикалы атаковали местную больницу, где погибли 14 человек, а 24 были ранены.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Конечная цель российских войск — прекращение геноцида гражданских со стороны Киева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные наступают под Кременной.

Тема:
Спецоперация
4 февр
Эксперт о новом пакете военной помощи США Украине: «Забирайте, самовывозом»
4 февр
Весь мир в труху: Вован и Лексус рассказали о настроениях экс-советника президента США
4 февр
«Наш превосходит!»: российские летчики сравнили истребители Су-27 и F-16
4 февр
ВСУ создают военную базу в Снигиревке под Херсоном
4 февр
Попытки были: эксперт рассказал о практике применения химоружия на Украине
4 февр
Посол Антонов о поставках США оружия на Украину: «Вашингтон не видит границ»
4 февр
«Мста» страшна: ВСУ проигрывают артиллерийские дуэли и несут потери
4 февр
Свист снарядов днем и ночью: ВС РФ наступают под Кременной
3 февр
США разрешили: Украине позволили атаковать Крым дальнобойными ракетами
3 февр
Минюст включил в реестр иноагентов блогера Соболева*
-2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

9:44
«Она на стеклышках лежала»: боевики ВСУ убили десятимесячную девочку в ЛНР
9:31
Эксперт о новом пакете военной помощи США Украине: «Забирайте, самовывозом»
9:14
«Придется пить гормоны»: что Бьянка сделала со своим телом
9:01
Весь мир в труху: Вован и Лексус рассказали о настроениях экс-советника президента США
8:47
Пекин обвинил Вашингтон в спекуляциях из-за ситуации с аэростатом
8:31
«Наш превосходит!»: российские летчики сравнили истребители Су-27 и F-16

Сейчас читают

Весь мир в труху: Вован и Лексус рассказали о настроениях экс-советника президента США
Врачебная тайна: Васильева изменилась до неузнаваемости
Попытки были: эксперт рассказал о практике применения химоружия на Украине
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023