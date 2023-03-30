Метеоролог рассказал, разрушают ли магнитные бури озоновый слой Земли

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Полина Долгова
Полина Долгова 39

Метеоролог Еланский опроверг мнение, что магнитные бури уничтожают озоновый слой

Метеоролог рассказал, разрушают ли магнитные бури озоновый слой Земли

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Николай Еланский при этом заявил, что магнитные бури влияют на химический состав верхних слоев атмосферы.

Метеоролог, профессор и член-корреспондент ИФА РАН Николай Еланский заявил, что магнитные бури не могут уничтожить озоновый слой Земли. Об этом он рассказал в интервью изданию Газета.ру.

Прежде физики из Санкт-Петербургского государственного университета и других вузов России вместе с коллегами из Давосской физико-метеорологической обсерватории доказали, что в течение суток геомагнитных бурь может разрушиться до четверти озонового слоя Земли.

Однако эксперт объяснил, что озоновый слой находится во внешней стратосфере, а магнитные бури влияют на химический состав верхних слоев атмосферы — в ионосфере и верхней мезосфере. Это намного выше, чем озоновый слой.

«Конечно, влияние может иметь место, но только при очень сильной магнитной буре, и то это разрушение можно оценить примерно в один-два процента. Оно незначительное», — объяснил профессор.

Еланский подчеркнул, что такое разрушение озонового слоя очень опасно, так как его главная функция — это защита от коротковолнового ультрафиолетового излучения Солнца. Высокие дозы светила губительны для всего живого на Земле. Так как они повреждают кожу, глаза и прочие системы и органы человеческого организма.

«Но чтобы разрушить озоновый слой до такой степени, чтобы это стало для нас чрезвычайно опасным, на него должно быть оказано чрезвычайное воздействие. Пока такого не предвидится», — успокоил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Солнце появилась еще одна гигантская «черная дыра». Какая опасность может грозить?

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