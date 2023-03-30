Рожать или не рожать: Родион Газманов о мужском взгляде на позднее материнство

Собственными детьми певец пока не обзавелся. Хочет ли он их вообще?

Родион Газманов одобрил роды после 40. Об этом он рассказал на юбилейном концерте Олега Иванова в Кремле.

«Если человек в любом возрасте решил стать мамой, если он не мужского пола, конечно, я считаю, что это здорово, это прекрасно», — поделился своим мнением певец.

С помощью современной медицины у представительниц женского пола появилась возможность завести ребенка даже после 40 лет. Стремительно развивающиеся технологии расширили возрастные ограничения.

«Сейчас если девушка рожает после 30, ее не называют все вокруг старородящей», — объясняет артист.

Сам певец в июле этого года отметит свое 42-летие. Газманов может похвастаться прекрасной физической формой. По признанию артиста, для полного счастья ему не хватает только шестого ряда кубиков на животе. Детьми сам музыкант пока не обзавелся, о его личной жизни практически ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Буланова ответила на слухи о беременности.