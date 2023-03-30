Рожать или не рожать: Родион Газманов о мужском взгляде на позднее материнство

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 786

Родион Газманов высказался о мужском взгляде на позднее материнство

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Собственными детьми певец пока не обзавелся. Хочет ли он их вообще?

Родион Газманов одобрил роды после 40. Об этом он рассказал на юбилейном концерте Олега Иванова в Кремле.

«Если человек в любом возрасте решил стать мамой, если он не мужского пола, конечно, я считаю, что это здорово, это прекрасно», — поделился своим мнением певец.

С помощью современной медицины у представительниц женского пола появилась возможность завести ребенка даже после 40 лет. Стремительно развивающиеся технологии расширили возрастные ограничения.

«Сейчас если девушка рожает после 30, ее не называют все вокруг старородящей», — объясняет артист.

Сам певец в июле этого года отметит свое 42-летие. Газманов может похвастаться прекрасной физической формой. По признанию артиста, для полного счастья ему не хватает только шестого ряда кубиков на животе. Детьми сам музыкант пока не обзавелся, о его личной жизни практически ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Буланова ответила на слухи о беременности.

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