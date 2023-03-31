Есть, были и будем друзьями: ансамбль «Сябры» об отношениях России и Белоруссии

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 120

Белорусский коллектив «Сябры» уже больше 40 лет сотрудничает с российским композитором Олегом Ивановым.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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О крепкой дружбе России и Белоруссии рассказал художественный руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко на юбилейном концерте Олега Иванова в Кремле.

Белорусский коллектив «Сябры» уже больше 40 лет работает и дружит с российским композитором и исполнителем Олегом Ивановым. Их сотрудничество началось еще в Советском Союзе. Первой совместной работой стала песня «Алеся», которая была настолько популярна, что даже попала в финал главной музыкальной телевизионной программы СССР «Песня года».

«Человеческие отношения остались, не взирая на то, что мы родились и жили в одной стране, сейчас мы волею судеб разъединены, но мы не разъединялись никогда даже в самые сложные времена. Тем более сейчас. Поэтому мы были, есть и будем друзьями. Потому что «Сябры» — это значит друзья», — поделился Анатолий Ярмоленко.

Ранее 5-tv.ru писал о переговорах Белоруссии с РФ по возврату ядерного оружия.

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