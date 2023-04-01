Ваня Дмитриенко признался в краже денег у мамы: «Очень хотел быть крутым»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 988

Ваня Дмитриенко украл у мамы 15 тысяч рублей в девять лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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За свои 17 лет артист уже успел попасть в уголовный розыск и даже чуть не сжег квартиру.

В девятилетнем возрасте Ваня Дмитриенко украл деньги у своей мамы, чтобы в компьютерной игре купить «раскраску для оружия». Об этом он рассказал на музыкальной премии «Нового радио».

Ради виртуальной забавы певец вытащил из семейной шкатулки 15 тысяч рублей. Маленького воришку сразу же раскусили, хотя он долго не признавался в содеянном. Отчим Вани, который служил тогда полковником полиции, отвез будущего артиста в участок.

«Там я разговаривал с серьезным дядей <…> Это просто была раскраска на оружие (скин. — Прим. ред.), потому что в игре это круто ходить с раскрасками. А в девять лет ты очень хочешь быть крутым», — вспомнил певец.

По признанию Дмитриенко, мама тогда очень обиделась на него. Инцидент стал уроком для будущего певца. После этого, как рассказывает сам Ваня, он больше не врал ей.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ваня Дмитриенко попал в уголовный розыск из-за неудачной первоапрельской шутки. А еще он однажды чуть не сжег квартиру.

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