Как выжить в пробке, как на трассе М-4 в Ростовской области — мнение эксперта

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 587

Эксперт по выживанию Макеев призвал водителей запасаться водой и топливом на случай пробки

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

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Любой водитель может оказаться в подобной ситуации неожиданно. Но что если затор на сутки-двое произошел зимой, а бак с бензином почти пуст?

Пробки опасны не только потерей времени и некоторыми неудобствами, в серьезных заторах на дорогах по-настоящему умирают люди. Одни из-за отсутствия срочной медицинской помощи, другие от холода, третьи — получают травмы, обморожения, становятся жертвами преступников, оказавшись в ловушке. Все эти ужасные последствия банальной, казалось бы, пробки, не выдумка. Но можно сделать максимум для предотвращения таких ситуаций.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал, что первое правило подобной экстремальной ситуации — быть готовым заранее. Оно самое простое и самое неисполняемое одновременно. Люди часто ездят за рулем на последних каплях топлива, не берут с собой аптечку и воду и так далее. Не ждут беды. А она может подкрасться незаметно и застать врасплох.

«Как только уровень топлива дошел до половины бака, надо заезжать на заправку. Потому что на лампочке когда люди заезжают, есть риск, что заправка не будет работать, и машина просто не сможет доехать. А вот эти полбака топлива обеспечат бесперебойную работу автомобиля в случае его исправности и возможность в нем находиться, быть в тепле как минимум», — говорит эксперт

В машине, учит Макеев, всегда должны быть предметы и вещи первой необходимости. К ним относятся теплая одежда, еда долгого хранения вроде сухого пайка, запас воды, а также портативные горелки, чтобы подогреть пищу и организовать горячее питье. Важно помнить и о средствах самообороны. Водитель привязан к своему авто, он не может его бросить, так как если начнется движение, стоящие позади не смогут продвигаться вперед. Этим могут воспользоваться грабители.

«Под тонкой оболочкой цивилизации внутри каждого человека живет зверь. И вот этот зверь может выбраться наружу. Люди могут у тех, у кого есть профицит ресурсов, пожелать нажиться какими-то магнитолами, ценностями других участников западни», — предупреждает Макеев.

Эксперт рекомендует иметь при себе перцовый баллончик или другие разрешенные и доступные средства защиты от потенциальных недоброжелателей. Что же делать в ситуации «здесь и сейчас»? Надо объединяться. Собираться компаниями в машинах, в которых еще много топлива, делиться горячей водой и одеждой, греться по очереди, экономить ресурсы. И всегда сохранять бдительность — все же вы можете оказаться в салоне одного авто с посторонним, непредсказуемым человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спасались от холода люди, застрявшие в снежном капкане на трассе М-4 «Дон».

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