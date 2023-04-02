«Набрала 19 килограммов»: Ляйсан Утяшева показала, как выглядела после завершения спортивной карьеры

Сейчас прославленная гимнастка имеет стройное и подтянутое тело. Но когда-то, оставшись без работы, она столкнулась с постспортивной депрессией, из-за чего и начала стремительно набирать вес.

Прославленная в прошлом гимнастка, а сейчас телеведущая Ляйсан Утяшева без стеснения рассказала и показала, во что превратилась после того, как завершила спортивную карьеру и перестала следить за питанием. С большим спортом она попрощалась более 15 лет назад.

По ее словам, как только она осталась без работы, столкнулась с постспортивной депрессией. Ей, как отметила Утяшева, страдают многие спортсмены. Тогда она закрылась в себе, не выходила из дома и заедала стресс вредной пищей. Ела буквально все, что видела.

«Заедала свою депрессию гренками с докторской колбасой. Без преувеличения. Пила растворимый кофе со сгущенкой, покупала чипсы, семечки и прочую гадость», — призналась Утяшева в своем Telegram-канале.

Поначалу гимнастке казалось, что делает все правильно. Ведь столько лет она контролировала вес, запрещала себе множество продуктов, соблюдала строгую диету. Но в один момент встала на весы и ужаснулась — плюс 19 килограммов. Решив вернуть себе былое стройное тело, Ляйсан стала искать диеты в интернете, из-за которых чуть не нанесла вред здоровью. Но вовремя одумалась.

«Открыв свой спортивный дневник, где все было расписано докторами, поняла, как мне двигаться дальше. Я прошла полное обследование, сдала анализы и выяснила, почему объедалась все это время. Добавила к этому немного нагрузки и понеслась», — пояснила она.

Утяшева смогла вернуть себе стройное тело. Теперь она поддерживает результат, даже несмотря на то, что родила двоих детей.

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