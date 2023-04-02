Умер звезда фильма «Страсти Христовы» Христо Живков

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Актер скончался в возрасте 48 лет после тяжелой болезни.

Умер звезда фильма «Страсти Христовы» Христо Живков

Фото: Кадр из к/ф «Страсти Христовы», реж. Мэл Гибсон , 2004 г.

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Исполнитель роли Иоанна Богослова в драме Мела Гибсона «Страсти Христовы» болгарский актер Христо Живков скончался в Лос-Анджелесе на 49-м году жизни. Трагическую новость опубликовали в соцсетях его коллеги, отметив, что актер долго боролся с тяжелой болезнью.

Позднее сайт Deadline сообщил, что причиной смерти скончавшегося в ночь на 1 апреля Живкова стал рак.

Помимо участия в «Страстях Христовых» актер снялся в фильмах «Великий Медичи: рыцарь войны», «Гнездо жаворонка», «Барбаросса», «День рождения Дэвида» и других. Всего в карьере актера 25 проектов.

Живков родился 18 февраля 1975 года в Софии, окончил Болгарскую академию кино и театра по специальности «режиссура». В 2016 году участвовал в болгарской версии реалити-шоу «Большой брат».

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