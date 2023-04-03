В любое время и любую погоду: Минобороны показало подготовку штурмовиков к СВО

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Минобороны РФ показало кадры подготовки штурмовиков в отправке в зону СВО

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащие оттачивают навыки ведения боя в различных условиях, включая городские и полевые.

В Минобороны РФ показали, как готовят штурмовые подразделения на одном из полигонов Западного военного округа. С самого утра там гремят выстрелы. Бойцы отрабатывают тактическую стрельбу и штурм окопов. Все тренировки идут в тылу, но обстановка максимально приближена к реальной.

Огневая и тактическая подготовка днем и ночью по несколько часов и в любую погоду. Штурмовики оттачивают умение вести бой в городских и полевых условиях. И главное — бойцы учатся интуитивно понимать товарищей. Задача — довести все действия до автоматизма перед тем, как отправиться в зону спецоперации.

Тема:
Спецоперация
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