В любое время и любую погоду: Минобороны показало подготовку штурмовиков к СВО
Минобороны РФ показало кадры подготовки штурмовиков в отправке в зону СВО
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Военнослужащие оттачивают навыки ведения боя в различных условиях, включая городские и полевые.
В Минобороны РФ показали, как готовят штурмовые подразделения на одном из полигонов Западного военного округа. С самого утра там гремят выстрелы. Бойцы отрабатывают тактическую стрельбу и штурм окопов. Все тренировки идут в тылу, но обстановка максимально приближена к реальной.
Огневая и тактическая подготовка днем и ночью по несколько часов и в любую погоду. Штурмовики оттачивают умение вести бой в городских и полевых условиях. И главное — бойцы учатся интуитивно понимать товарищей. Задача — довести все действия до автоматизма перед тем, как отправиться в зону спецоперации.
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