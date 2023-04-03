В Белоруссии объявили проверку боеготовности вооруженных сил

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Мероприятие проходит по поручению президента республики Александра Лукашенко.

В Белоруссии объявили проверку боеготовности вооруженных сил

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил. Об этом сообщили в Минобороны республики.

«Сегодня по поручению главы государства начата проверка боевой готовности вооруженных сил Белоруссии», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что проверка имеет комплексный характер и позволит определить способность командиров управлять воинскими частями и подразделениями, а также готовность воинских частей выполнять задачи по в установленные сроки. Руководство мероприятиями возложено на секретариат Совбеза Белоруссии.

Предыдущая проверка боеготовности белорусских войск прошла в декабре прошлого года. После нее госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович заявил о готовности силового блока республики реагировать на сложную военно-политическую обстановку в регионе. В эфире государственного телеканала он подчеркнул, что подразделения специального назначения страны готовы к решению задач в рамках контртеррористической операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время интервью на одном из федеральных телеканалов.

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