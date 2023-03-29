Посольство РФ в США: Белый дом мешает расследовать теракт на «Северных потоках»

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Иван Обухов
Иван Обухов 12

Посольство России: США всеми силами мешают расследованию подрывов Северного потока

Посольство РФ в США: Белый дом мешает расследовать теракт на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

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Тема:
Северный поток

Белый дом пытается укрыться за действиями своих союзников в расследовании обстоятельств диверсии на российских газопроводах системы «Северный поток».

Сотрудники российского посольства в США заявили, что власти этой страны всеми имеющимися у них возможностями препятствуют проведению расследования теракта на газопроводах «Северного потока».

«Видим в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников. Сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии», — говорится в сообщении диппредставительства.

Таким образом, российские дипломаты прокомментировали заявления властей США о том, что «независимых» расследований, которые в настоящее время ведут европейские государства, якобы достаточно.

Ранее 27 марта Совет безопасности ООН не поддержал резолюцию РФ о формировании международной комиссии по расследованию инцидента на газопроводах «Северного потока».

Ранее 5-tv.ru писал, почему союзники США обвинили РФ в предвзятости в деле расследования «Северных потоков».

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